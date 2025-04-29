Чорногорія перевірить видані іноземцям почесні громадянства через зловживання

Уряд Чорногорії ініціює перевірку наданих раніше почесних громадянств іноземцям. Таке рішення ухвалили після інциденту з бізнесменом з Косова Насером ​​Рамаєю, який після отримання такого громадянства фігурує у справі про розкраданні понад 2,2 млн євро. Про це повідомляє Adria.tv, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч закликав міністра внутрішніх справ терміново ініціювати процедуру позбавлення Рамаю громадянства.

Почесне громадянство фігуранту кримінальної справи Рамаю було надано як великому інвестору за попереднього уряду. Тепер же його звинувачують в ухиленні від сплати податків на значні суми.

Надання громадянства особі, яка перебуває під слідством за ухилення від сплати податків та фінансові шахрайства, може зашкодити міжнародній репутації Чорногорії, особливо в очах партнерів з Європейського Союзу, що може негативно вплинути на майбутні інвестиції та переговорну позицію в європейській інтеграції – заявив Спаїч у листі до міністра.

Прем'єр-міністр Чорногорії також повідомив, що найближчими днями він ініціює перевірку всіх присвоєних почесних громадянств на відповідність критеріям законодавства.

Доповнення

Закон про громадянство Чорногорії передбачає, що іноземець може стати почесним громадянином, якщо його діяльність "має особливе значення для державних, наукових, економічних, культурних, господарських, спортивних та інших інтересів Чорногорії".

Почесне громадянство Чорногорії присуджується виключно на підставі пропозиції вищих державних посадовців.

Загалом у Чорногорії станом на кінець листопада 2022 року видали іноземцям понад тисячу паспортів на підставі рішення про почесне громадянство.

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