Черногория проверит выданные иностранцам почетные гражданства из-за злоупотреблений

Правительство Черногории инициирует проверку предоставленных ранее почетных гражданств иностранцам. Такое решение было принято после инцидента с бизнесменом из Косово Насером Рамаем, который после получения такого гражданства фигурирует в деле о хищении более 2,2 млн евро. Об этом сообщает Adria.tv, передает УНН.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич призвал министра внутренних дел срочно инициировать процедуру лишения Рамая гражданства.

Почетное гражданство фигуранту уголовного дела Рамаю было предоставлено как крупному инвестору при предыдущем правительстве. Теперь же его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на значительные суммы.

Предоставление гражданства лицу, находящемуся под следствием за уклонение от уплаты налогов и финансовые мошенничества, может нанести ущерб международной репутации Черногории, особенно в глазах партнеров из Европейского Союза, что может негативно повлиять на будущие инвестиции и переговорную позицию в европейской интеграции