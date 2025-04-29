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Черногория проверит выданные иностранцам почетные гражданства из-за злоупотреблений

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Правительство Черногории инициирует проверку всех предоставленных почетных гражданств иностранцам. Решение приняли после случая с бизнесменом, который фигурирует в деле о хищении более 2,2 млн евро.

Черногория проверит выданные иностранцам почетные гражданства из-за злоупотреблений

Правительство Черногории инициирует проверку предоставленных ранее почетных гражданств иностранцам. Такое решение было принято после инцидента с бизнесменом из Косово Насером Рамаем, который после получения такого гражданства фигурирует в деле о хищении более 2,2 млн евро. Об этом сообщает Adria.tv, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич призвал министра внутренних дел срочно инициировать процедуру лишения Рамая гражданства.

Почетное гражданство фигуранту уголовного дела Рамаю было предоставлено как крупному инвестору при предыдущем правительстве. Теперь же его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на значительные суммы.

Предоставление гражданства лицу, находящемуся под следствием за уклонение от уплаты налогов и финансовые мошенничества, может нанести ущерб международной репутации Черногории, особенно в глазах партнеров из Европейского Союза, что может негативно повлиять на будущие инвестиции и переговорную позицию в европейской интеграции

– заявил Спаич в письме к министру.

Премьер-министр Черногории также сообщил, что в ближайшие дни он инициирует проверку всех присвоенных почетных гражданств на соответствие критериям законодательства.

Дополнение

Закон о гражданстве Черногории предусматривает, что иностранец может стать почетным гражданином, если его деятельность "имеет особое значение для государственных, научных, экономических, культурных, хозяйственных, спортивных и других интересов Черногории".

Почетное гражданство Черногории присуждается исключительно на основании предложения высших государственных должностных лиц.

В целом в Черногории по состоянию на конец ноября 2022 года выдали иностранцам более тысячи паспортов на основании решения о почетном гражданстве.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что Украина может присоединиться к ЕС раньше балканских стран.

Лилия Набока

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