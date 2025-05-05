Папамобіль переобладнають на дитячу клініку в Газі

Один з папамобілів Франциска, який покійний понтифік використовував для зустрічі тисяч людей, буде перетворено на мобільну медичну клініку для допомоги дітям Гази.

Передає УНН із посиланням на France24 та ВВС.

Деталі

Колишній папамобіль Mitsubishi, яким користувався Папа Франциск під час свого візиту до Віфлеєму у 2014 році, отримає нове життя - його переобладнають на мобільну медичну клініку. Проєкт запропонував шведський кардинал за підтримки Ватикану з метою забезпечення необхідної медичної допомоги населенню, позбавленому доступу до медичних послуг.

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Автомобіль переобладнають усім необхідним для надання медичної допомоги, повідомила благодійна організація Caritas, яка контролює проєкт.

Там будуть експрес-тести, набори для накладання швів, шприци, кисневі запаси, вакцини та невеликий холодильник для зберігання ліків пояснила організація Caritas у своїй заяві.

Ватикан підтвердив, що це було "останнє бажання Папи для дітей Гази" перед його смертю минулого місяця. Транспортний засіб зараз знаходиться у Віфлеємі та в’їде до Гази, якщо і коли Ізраїль відкриє гуманітарний коридор.

Довідково

Папамобіль – один із низки спеціально переобладнаних транспортних засобів, що дозволяють понтифіку вітати величезні натовпи доброзичливців під час офіційних візитів. Конструкція дозволяє присутнім мати чіткий огляд Папи.

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Папамобілі в минулому були куленепробивними після замаху на Папу Івана Павла II у 1981 році, але Франциск заявив іспанським ЗМІ у 2014 році, що йому не подобається скляний дизайн "банки з-під сардини", який відділяв його від людей.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе в одязі Папи Римського, на тлі жалоби за Папою Франциском та за кілька днів до початку конклаву з обрання його наступника.

Раніше УНН розповідав також, що Північна Африка колись була християнським центром, звідки походили Папи, що вплинули на традиції святкування Великодня, запровадження Дня святого Валентина та становлення Католицької Церкви.

Консервативні католики наполягають на обранні Папи, який би відстоював традиційні цінності та був союзником США.