Папамобиль переоборудуют в детскую клинику в Газе

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский
08:41 • 33323 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
06:29 • 69156 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 80278 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 133018 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 166977 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 194202 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 106849 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 100958 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 101774 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 67530 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.9м/с
57%
746 мм
Популярные новости

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

5 мая, 05:19 • 40691 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

07:29 • 37385 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 26873 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 18332 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 14710 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 69136 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 80261 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 194191 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 92185 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 114867 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 15262 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 18857 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 27396 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 23704 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 41431 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Папамобиль переоборудуют в детскую клинику в Газе

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Папамобиль Франциска переоборудуют в мобильную клинику для детей Газы. Ватикан подтвердил, что это было «последнее желание Папы».

Папамобиль переоборудуют в детскую клинику в Газе

Один из папамобилей Франциска, который покойный понтифик использовал для встречи тысяч людей, будет превращен в мобильную медицинскую клинику для помощи детям Газы.

Передает УНН со ссылкой на France24 и ВВС.

Детали

Бывший папамобиль Mitsubishi, которым пользовался Папа Франциск во время своего визита в Вифлеем в 2014 году, получит новую жизнь – его переоборудуют в мобильную медицинскую клинику. Проект предложил шведский кардинал при поддержке Ватикана с целью обеспечения необходимой медицинской помощи населению, лишенному доступа к медицинским услугам.

Израиль планирует захватить всю Газу по новому плану - AP05.05.25, 12:05 • 6180 просмотров

Автомобиль переоборудуют всем необходимым для оказания медицинской помощи, сообщила благотворительная организация Caritas, контролирующая проект.

Там будут экспресс-тесты, наборы для наложения швов, шприцы, кислородные запасы, вакцины и небольшой холодильник для хранения лекарств

объяснила организация Caritas в своем заявлении.

Ватикан подтвердил, что это было "последнее желание Папы для детей Газы" перед его смертью в прошлом месяце. Транспортное средство сейчас находится в Вифлееме и въедет в Газу, если и когда Израиль откроет гуманитарный коридор.

Справочно

Папамобиль – один из ряда специально переоборудованных транспортных средств, позволяющих понтифику приветствовать огромные толпы доброжелателей во время официальных визитов. Конструкция позволяет присутствующим иметь четкий обзор Папы.

Reuters: одним из кандидатов на пост Папы является кардинал из Филиппин Тагле, которого называют "азиатским Франциском"05.05.25, 14:12 • 3726 просмотров

Папамобили в прошлом были пуленепробиваемыми после покушения на Папу Иоанна Павла II в 1981 году, но Франциск заявил испанским СМИ в 2014 году, что ему не нравится стеклянный дизайн "банки из-под сардины", который отделял его от людей.

Напомним

Президент Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение себя в одежде Папы Римского, на фоне траура по Папе Франциску и за несколько дней до начала конклава по избранию его преемника.

Ранее УНН рассказывал также, что Северная Африка когда-то была христианским центром, откуда происходили Папы, что повлияли на традиции празднования Пасхи, введение Дня святого Валентина и становление Католической Церкви.

Консервативные католики настаивают на избрании Папы, который бы отстаивал традиционные ценности и был союзником США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираАвто
Израиль
Папа Франциск
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Сектор Газа
Ватикан
Brent
$60.46
Bitcoin
$94,153.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,321.94
Ethereum
$1,805.07