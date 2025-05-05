Папамобиль переоборудуют в детскую клинику в Газе

Один из папамобилей Франциска, который покойный понтифик использовал для встречи тысяч людей, будет превращен в мобильную медицинскую клинику для помощи детям Газы.

Передает УНН со ссылкой на France24 и ВВС.

Детали

Бывший папамобиль Mitsubishi, которым пользовался Папа Франциск во время своего визита в Вифлеем в 2014 году, получит новую жизнь – его переоборудуют в мобильную медицинскую клинику. Проект предложил шведский кардинал при поддержке Ватикана с целью обеспечения необходимой медицинской помощи населению, лишенному доступа к медицинским услугам.

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Автомобиль переоборудуют всем необходимым для оказания медицинской помощи, сообщила благотворительная организация Caritas, контролирующая проект.

Там будут экспресс-тесты, наборы для наложения швов, шприцы, кислородные запасы, вакцины и небольшой холодильник для хранения лекарств объяснила организация Caritas в своем заявлении.

Ватикан подтвердил, что это было "последнее желание Папы для детей Газы" перед его смертью в прошлом месяце. Транспортное средство сейчас находится в Вифлееме и въедет в Газу, если и когда Израиль откроет гуманитарный коридор.

Справочно

Папамобиль – один из ряда специально переоборудованных транспортных средств, позволяющих понтифику приветствовать огромные толпы доброжелателей во время официальных визитов. Конструкция позволяет присутствующим иметь четкий обзор Папы.

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Папамобили в прошлом были пуленепробиваемыми после покушения на Папу Иоанна Павла II в 1981 году, но Франциск заявил испанским СМИ в 2014 году, что ему не нравится стеклянный дизайн "банки из-под сардины", который отделял его от людей.

Напомним

Президент Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение себя в одежде Папы Римского, на фоне траура по Папе Франциску и за несколько дней до начала конклава по избранию его преемника.

Ранее УНН рассказывал также, что Северная Африка когда-то была христианским центром, откуда происходили Папы, что повлияли на традиции празднования Пасхи, введение Дня святого Валентина и становление Католической Церкви.

Консервативные католики настаивают на избрании Папы, который бы отстаивал традиционные ценности и был союзником США.