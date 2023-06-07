ООН закликала боротись з "мовою ворожнечі" після реакції в мережах на підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Після підриву окупантами Каховської ГЕС 6 травня і реакції на це суспільства в мережах, ООН опублікували допис у Twitter, в якому закликали "боротися з ненавистю" поширюючи повідомлення про "толерантність" та підтримувати тих, хто став мішенню "мови ворожнечі", передає УНН.
Деталі
Організація написала, що “мова ненависті в Інтернеті може завдати шкоди в реальному житті”, та запустила хештег #НіНенависті (#NoToHate), надавши поради.
Цитата
"Скажіть #НіНенависті: Зробіть свої соціальні стрічки зоною, вільною від ненависті. Перевіряйте факти, перш ніж ділитися ними. Боротися з ненавистю, поширюючи повідомлення про толерантність та рівність. Підтримуйте тих, хто став мішенню мови ворожнечі", - йдеться в дописі.
Доповнення
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив у Twitter, що росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, імовірно найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу тисячі мирних жителів. Очільник зовнішньополітичного відомства назвав це огидним воєнним злочином. Пізніше він додав, що незадоволений тим, що деякі західні ЗМІ почали "ставити факти та пропаганду на рівних".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter назвав знищення греблі обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни рф в Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав підрив росіянами дамби принципово новим етапом російської агресії, справжньою метою якого є знищення України, вбивства українців, руйнація економіки і структур життєзабезпечення населення.
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей. Було відкрито кримінальне провадження про екоцид.
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