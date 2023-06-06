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"Обурливий акт, який демонструє жорстокість війни росії в Україні" - Генсек НАТО відреагував на підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 361609 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни рф в Україні, передає УНН.

"Обурливий акт, який демонструє жорстокість війни росії в Україні" - Генсек НАТО відреагував на підрив Каховської ГЕС

Цитата

"Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни росії в Україні", - написав Столтенберг.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав підрив росіянами Каховської ГЕС принципово новим етапом російської агресії, справжньої метою якого є знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення, додавши, що ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. 

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The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.
This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023

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