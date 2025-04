"Обурливий акт, який демонструє жорстокість війни росії в Україні" - Генсек НАТО відреагував на підрив Каховської ГЕС

Цитата

"Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни росії в Україні", - написав Столтенберг.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав підрив росіянами Каховської ГЕС принципово новим етапом російської агресії, справжньої метою якого є знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення, додавши, що ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023