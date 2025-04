"Возмутительный акт, который демонстрирует жестокость войны россии в Украине" - Генсек НАТО отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Цитата

"Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизни тысяч гражданских лиц и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны россии в Украине", - написал Столтенберг.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС принципиально новым этапом российской агрессии, настоящей целью которого является уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения, добавив, что ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023