"Огидний воєнний злочин": Кулеба відреагував на підрив ворогом дамби Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Руйнуванням Каховської дамби росія, імовірно, спричинила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття, заявив міністр закорлонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, імовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу тисячі мирних жителів. Це огидний воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити росію, найбільшого терориста 21 століття, - вигнати її з України", - написав Кулеба у Twitter.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.
Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.