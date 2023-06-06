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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Отвратительное военное преступление": Кулеба отреагировал на подрыв врагом дамбы Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 413888 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Разрушением Каховской дамбы россия, вероятно, вызвала крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Отвратительное военное преступление": Кулеба отреагировал на подрыв врагом дамбы Каховской ГЭС

Цитата

"россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу тысячи мирных жителей. Это отвратительное военное преступление. Единственный способ остановить россию, крупнейшего террориста 21 века, - выгнать ее из Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

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