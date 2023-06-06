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"Ставлять факти та пропаганду на рівних": Кулеба обурений тим, як західні ЗМІ висвітлюють підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 544517 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незадоволений тим, що деякі західні ЗМІ почали "ставити факти та пропаганду на рівних" і говорити, що "Київ та Москва звинувачують один одного у руйнуванні Каховської греблі". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

"Ставлять факти та пропаганду на рівних": Кулеба обурений тим, як західні ЗМІ висвітлюють підрив Каховської ГЕС

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Цитата

“Деякі ЗМІ повідомляють, що "Київ та Москва звинувачують один одного" у руйнуванні Каховської греблі. Вони ставлять факти та пропаганду на рівних. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все зрозуміло", - пише Дмитро Кулеба.

Доповнимо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Раніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС через підрив російськими окупантами, повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Також в Енергоатомі зазначили, що є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована.

Через затоплення, внаслідок російського підриву Каховської ГЕС, станом на 11 ранку з Херсону евакуйовано вже 885 осіб.

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