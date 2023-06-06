"Ставят факты и пропаганду на равных": Кулеба возмущен тем, как западные СМИ освещают подрыв Каховской ГЭС

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“Некоторые СМИ сообщают, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской плотины. Они ставят факты и пропаганду на равных. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все понятно", - пишет Дмитрий Кулеба.

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6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС из-за подрыва российскими оккупантами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также в Энергоатоме отметили, что есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая.

Из-за затопления, в результате российского подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на 11 утра из Херсона эвакуированы уже 885 человек.