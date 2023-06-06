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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Ставят факты и пропаганду на равных": Кулеба возмущен тем, как западные СМИ освещают подрыв Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 544515 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недоволен тем, что некоторые западные СМИ начали "ставить факты и пропаганду на равных" и говорить, что "Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении Каховской плотины". Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.

"Ставят факты и пропаганду на равных": Кулеба возмущен тем, как западные СМИ освещают подрыв Каховской ГЭС

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Цитата

“Некоторые СМИ сообщают, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской плотины. Они ставят факты и пропаганду на равных. Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все понятно", - пишет Дмитрий Кулеба.

Дополним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС из-за подрыва российскими оккупантами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также в Энергоатоме отметили, что есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая.

Из-за затопления, в результате российского подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на 11 утра из Херсона эвакуированы уже 885 человек.

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