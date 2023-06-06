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Підрив окупантами Каховської ГЕС: у Новій Каховці вода дійшла до центра міста

Київ • УНН

 • 486581 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Новій Каховці, через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, вода вже досягла будівлі мерії у центрі міста, про це повідомляє УНН.

Підрив окупантами Каховської ГЕС: у Новій Каховці вода дійшла до центра міста

Деталі

На відео, що публікують російські ЗМІ видно, як вода вже почала доходити до мерії, що розташована в центрі Нової Каховки.

Також Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало в Telegram фотографію підтопленого Будинку культури Нової Каховки.

Доповнення

Як раніше повідомляли в "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Нагадаємо

російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

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