Підрив окупантами Каховської ГЕС: у Новій Каховці вода дійшла до центра міста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Новій Каховці, через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, вода вже досягла будівлі мерії у центрі міста, про це повідомляє УНН.
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На відео, що публікують російські ЗМІ видно, як вода вже почала доходити до мерії, що розташована в центрі Нової Каховки.
Також Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало в Telegram фотографію підтопленого Будинку культури Нової Каховки.
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Як раніше повідомляли в "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.