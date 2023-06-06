Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: в Новой Каховке вода дошла до центра города
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Новой Каховке, из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, вода уже достигла здания мэрии в центре города, об этом сообщает УНН.
Детали
На видео, которое публикуют российские СМИ видно, как вода уже начала доходить до мэрии, расположенной в центре Новой Каховки.
Также Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало в Telegram фотографию подтопленного Дома культуры Новой Каховки.
Дополнение
Как ранее сообщали в "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения из некоторых пунктов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.