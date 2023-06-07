Підрив Каховської ГЕС: в Офісі Генпрокурора розповіли про розслідування та можливі наслідки

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«У рамках досудового розслідування правоохоронці спільно з прокурорами перевіряють всі версії подій з метою встановлення обставин вчиненого злочину та винних осіб. Повідомляється, що загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що проводиться фіксація місць підтоплення. Проведено огляди 5 місць подій за допомогою квадрокоптера – в зоні спостереження 4 об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Вони пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

«Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині річки Дніпро до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. Водночас, точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня», - інформує ОГП.

Так, поводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.

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Наголошується, що підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки Дніпро може призвести до екологічної катастрофи:

• через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;

• різкий спад рівня води в Каховському водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджуючої системи Запорізької АЕС;

• через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;

• розповсюдження інфекційних захворювань;

• забруднення та непридатності для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;

• масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми р. Дніпро та річок, що впадають до її русла;

• руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;

• затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.

«Руйнування дамб – цивільних об'єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином. Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення», - зазначають в ОГП.

Доповнення

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид.



Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.