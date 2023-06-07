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Подрыв Каховской ГЭС: в Офисе Генпрокурора рассказали о расследовании и возможных последствиях

Киев • УНН

 • 306432 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Херсонской области 10 следственно-оперативных групп расследуют преступление экоцида и нарушение обычаев войны из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщили в ОГП и назвали возможные последствия, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: в Офисе Генпрокурора рассказали о расследовании и возможных последствиях

Цитата

«В рамках досудебного расследования правоохранители совместно с прокурорами проверяют все версии событий с целью установления обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Сообщается, что всего на месте происшествия работают 10 следственно-оперативных групп. Составлено 40 протоколов по результатам осмотров открытых источников. Также направлен ряд запросов в государственные органы и службы», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что проводится фиксация мест подтопления. Проведены осмотры 5 мест событий с помощью квадрокоптера – в зоне наблюдения 4 объектов критической инфраструктуры в Херсоне. Они связаны с водоснабжением и водоотводом.

«Установлено, что в результате разрушения дамбы произошел неконтролируемый сброс воды с повышением ее уровня в нижней части реки Днепр до 12 м. В зоне подтопления оказались 26 населенных пунктов деоккупированной части Херсонской области. В этой зоне проживает более 42 тысяч граждан. В то же время, точная информация о состоянии техногенной катастрофы на оккупированной части Херсонщины отсутствует», - информирует ОГП.

Так, ведется эвакуация населения из подтопленных районов. При этом враг обстреливает населенные пункты, из которых проводится эвакуация.

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Отмечается, что подтопление территорий прибрежной зоны нижней части реки Днепр может привести к экологической катастрофе:

• из-за повреждения вся Каховская ГЭС оказалась под водой, пострадал машинный цех, и в воду попало турбинное масло;

• резкий спад уровня воды в Каховском водохранилище может привести к нарушению функционирования охлаждающей системы Запорожской АЭС;

• из-за подтопления будет невозможной эксплуатация Северо-Крымского и Каховского каналов после восстановления контроля над левобережной частью Херсонщины до восстановления Каховской ГЭС;

• распространение инфекционных заболеваний;

• загрязнение и непригодность для сельскохозяйственной деятельности значительной площади плодородных почв, что угрожает продовольственной безопасности;

• массовая гибель водных биоресурсов из-за нарушения экосистемы р. Днепр и рек, впадающих в ее русло;

• разрушение и повреждение объектов инфраструктуры, частных зданий, транспортных средств;

• затопление социальной инфраструктуры, выход из строя канализационной и дренажной систем, из-за чего значительное количество гражданского населения окажется без питьевой воды и электрического тока.

«Разрушение дамб – гражданских объектов, содержащих опасные силы, является военным преступлением. Об этом четко указано в статье 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. Такие действия могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения», - отмечают в ОГП.

Дополнение

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.

Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

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