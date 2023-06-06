Україна звернеться до Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна буде звертатися до представників Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.
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«Багато сьогодні зробили, розмовляли з ЄС, НАТО з ОБСЄ і також скликаємо Раду безпеки ООН. Також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду. На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі», – сказав Зеленський.
Доповнення
Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.
Зеленський повідомляв, що Україна підключає всіх: на рівні глав держав, голів урядів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували злочин агресора.
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид.