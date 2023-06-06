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Украина обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС - Зеленский

Киев • УНН

 • 327124 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина будет обращаться к представителям Международного уголовного суда относительно подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, передает корреспондент УНН.

Украина обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС - Зеленский

Цитата

«Много сегодня сделали, разговаривали с ЕС, НАТО с ОБСЕ и также созываем Совет безопасности ООН. Также будем обращаться к представителям Международного уголовного суда. На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с доказательствами. Есть современная классификация – экоцида. Мы будем работать в этом направлении», – сказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

Зеленский сообщал, что Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.

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