Украина обратится в Международный уголовный суд по поводу подрыва Каховской ГЭС - Зеленский

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«Много сегодня сделали, разговаривали с ЕС, НАТО с ОБСЕ и также созываем Совет безопасности ООН. Также будем обращаться к представителям Международного уголовного суда. На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с доказательствами. Есть современная классификация – экоцида. Мы будем работать в этом направлении», – сказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

Зеленский сообщал, что Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.