Підрив дамби Каховської ГЕС: Україна поінформувала прокурора МКС Хана
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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Також Генпрокурор України підписав та надіслав документ, в якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію.
"Атака на Каховську ГЕС — цивільний об'єкт, що містить небезпечні сили — є воєнним злочином. Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми відкриті до співпраці з МКС і готові надавати всі необхідні докази, які збирають і обробляють прокурори, для встановлення і покарання усіх причетних до цього злочину.
Українська влада евакуює мешканців постраждалих районів, в той час як армія рф продовжує обстрілювати ці населені пункти — мирних людей, які намагаються врятуватися", - зазначив Костін.
Генпрокурор України наголосив, що росію необхідно зупинити.
"Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів", - наголосив Костін.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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