Подрыв дамбы Каховской ГЭС: Украина проинформировала прокурора МУС Хана

Детали

Также Генпрокурор Украины подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию.

"Атака на Каховскую ГЭС — гражданский объект, содержащий опасные силы — является военным преступлением. Сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы открыты к сотрудничеству с МУС и готовы предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают и обрабатывают прокуроры, для установления и наказания всех причастных к этому преступлению.

Украинские власти эвакуируют жителей пострадавших районов, в то время как армия рф продолжает обстреливать эти населенные пункты — мирных людей, которые пытаются спастись", - отметил Костин.

Генпрокурор Украины подчеркнул, что россию необходимо остановить.

"Совместно с международным сообществом мы привлечем к ответственности виновников этого и других международных преступлений", - подчеркнул Костин.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.