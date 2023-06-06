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Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Україна підключає глав держав та голів урядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна підключає всіх: на рівні глав держав, голів урядів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували злочин агресора. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Україна підключає глав держав та голів урядів

Цитата

«Ми зробили відповідні кроки щодо міжнародної спільноти. Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресора. – ред.). Це велика різниця», – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

«На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам», – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

«Я дав відповідний наказ з'єднатися з багатьма відповідними лідерами та представниками, як держав, так і організацій. Ми будемо підіймати це питання максимально», - додав Зеленський.

Доповнення

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид.

В Міноборони повідомляли, що цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області.

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