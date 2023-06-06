Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: Украина подключает глав государств и глав правительств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, передает корреспондент УНН.
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«Мы сделали соответствующие шаги в отношении международного сообщества. Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали (преступление агрессора – ред.). Это большая разница», – отметил Зеленский.
Президент отметил, что Украина проинформировала об очередном преступлении россии страны Европейского Союза и НАТО, инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также будет обращаться в Международный уголовный суд.
«На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с доказательствами. Есть современная классификация – экоцида. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, которые занимают посредническую позицию. Особенно это те государства, которые уделяют много внимания эковопросам и эковызовам», – сказал Зеленский.
Он выразил надежду, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.
«Я дал соответствующий приказ соединиться со многими соответствующими лидерами и представителями, как государств, так и организаций. Мы будем поднимать этот вопрос максимально», - добавил Зеленский.
Дополнение
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.
В Минобороны сообщали, что целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области.