Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: Украина подключает глав государств и глав правительств

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«Мы сделали соответствующие шаги в отношении международного сообщества. Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали (преступление агрессора – ред.). Это большая разница», – отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина проинформировала об очередном преступлении россии страны Европейского Союза и НАТО, инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также будет обращаться в Международный уголовный суд.

«На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с доказательствами. Есть современная классификация – экоцида. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, которые занимают посредническую позицию. Особенно это те государства, которые уделяют много внимания эковопросам и эковызовам», – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

«Я дал соответствующий приказ соединиться со многими соответствующими лидерами и представителями, как государств, так и организаций. Мы будем поднимать этот вопрос максимально», - добавил Зеленский.

Дополнение

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.

В Минобороны сообщали, что целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области.