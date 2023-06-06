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росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації – Міноборони

Київ • УНН

 • 328844 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області. Про це повідомила заступниці міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації – Міноборони

Цитата

«Російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області», - написала Маляр.

Вона зазначила, що натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.

«Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку», - повідомила Маляр.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомляла, що через підрив Каховської ГЕС Кінбурнська коса може стати островом, а це ускладнить логістику ворога.

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