россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы приостановить процесс деоккупации - Минобороны

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«Российская террористическая армия совершила очередное преступление, которое способно вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области», — написала Маляр.

Она отметила, что взамен российские оккупанты получили противоположный эффект.

«Сейчас в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке», — сообщила Маляр.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса может стать островом, а это усложнит логистику врага.