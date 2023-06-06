россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы приостановить процесс деоккупации - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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«Российская террористическая армия совершила очередное преступление, которое способно вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области», — написала Маляр.
Она отметила, что взамен российские оккупанты получили противоположный эффект.
«Сейчас в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке», — сообщила Маляр.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса может стать островом, а это усложнит логистику врага.