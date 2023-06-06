Жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав: Данілов розповів про засідання Ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов звітував про засідання Ставки, додавши, що ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав, передає УНН.
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“Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез”, – написав він у своєму Twitter.
Деталі
Він додав, що росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.
“P.S. Коротко про результати засідання Ставки: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав”, – підсумував Секретар нацбезпеки та оборони.
Доповнення
У Новій Каховці, через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, вода вже досягла будівлі мерії у центрі міста.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.