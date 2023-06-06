Ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло: Данилов рассказал о заседании Ставки

Цитата

“Произошел полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов”, – написал он в своем Twitter.

Детали

Он добавил, что россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны.

“P.S. Коротко о результатах заседания Ставки: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало”, – подытожил Секретарь нацбезопасности и обороны.

Дополнение

В Новой Каховке, из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, вода уже достигла здания мэрии в центре города.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.