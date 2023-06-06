Ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло: Данилов рассказал о заседании Ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отчитался о заседании Ставки, добавив, что ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало, передает УНН.
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“Произошел полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов”, – написал он в своем Twitter.
Детали
Он добавил, что россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны.
“P.S. Коротко о результатах заседания Ставки: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало”, – подытожил Секретарь нацбезопасности и обороны.
Дополнение
В Новой Каховке, из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, вода уже достигла здания мэрии в центре города.
Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.