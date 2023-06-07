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ООН призвала бороться с "языком вражды" после реакции в сетях на подрыв Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 310356 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. После подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 мая и реакции на это общества в сетях, ООН опубликовали сообщение в Twitter, в котором призвали "бороться с ненавистью" распространяя сообщения о "толерантности" и поддерживать тех, кто стал мишенью "языка вражды", передает УНН.

ООН призвала бороться с "языком вражды" после реакции в сетях на подрыв Каховской ГЭС

Детали

Организация написала, что “язык ненависти в Интернете может нанести вред в реальной жизни”, и запустила хэштег #НетНенависти (#NoToHate), предоставив советы.

Цитата

"Скажите #НетНенависти: Сделайте свои социальные ленты зоной, свободной от ненависти. Проверяйте факты, прежде чем делиться ими. Бороться с ненавистью, распространяя сообщения о толерантности и равенстве. Поддерживайте тех, кто стал мишенью языка вражды", - говорится в сообщении.

Дополнение

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в Twitter, что россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу тысячи мирных жителей. Глава внешнеполитического ведомства назвал это отвратительным военным преступлением. Позже он добавил, что недоволен тем, что некоторые западные СМИ начали "ставить факты и пропаганду на равных".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter назвал уничтожение плотины возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны рф в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал подрыв россиянами дамбы принципиально новым этапом российской агрессии, настоящей целью которого является уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения.

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек. Открыто уголовное производство об экоциде.

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