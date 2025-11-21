ООН: постачання їжі до Гази покращилося після перемир’я, але гуманітарна криза триває
Продовольча програма ООН заявляє, що після жовтневого припинення вогню в Газу надходить більше продовольства, але цього все ще недостатньо. Сотні тисяч людей залишаються у критичній потребі, а щонайменше пів мільйона мешканців вже голодують.
Всесвітня продовольча програма ООН заявляє, що після жовтневого припинення вогню в Газу надходить більше продовольства, однак цього все ще недостатньо для покриття масштабних потреб населення, особливо напередодні зими. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Справи кращі, ніж до припинення вогню, але нам ще багато чого потрібно зробити. Постійна підтримка – це важливе зусилля, щоб допомогти сім’ям відновити своє здоров’я, харчування та життя
Організація заявляє, що сотні тисяч людей залишаються у критичній потребі, а за глобальними оцінками щонайменше пів мільйона мешканців анклаву вже перебувають у стані голоду.
Ситуацію погіршили сильні дощі, які цього тижня пошкодили частину запасів їжі. Старша речниця ВПП Абір Етефа зазначила, що це лише початок труднощів, оскільки зима ускладнює умови життя сімей, які втратили житло й доходи.
Після набуття чинності крихкого перемир’я 10 жовтня, ВПП доставила до Гази 40 тисяч тонн продовольства. Однак через логістичні бар’єри на початку місяця вдалося допомогти лише 30% запланованих – близько 530 тисяч із 1,6 мільйона людей. Зараз, за словами організації, темпи постачання зростають.
Пеннeр також підкреслює, що ринки Гази частково оживають, але ціни залишаються недосяжними для більшості мешканців: курка коштує близько 25 доларів, тому багато родин повністю залежать від гуманітарної підтримки.
