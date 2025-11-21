ООН: постачання їжі до Гази покращилося після перемир’я, але гуманітарна криза триває

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 78 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 2558 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 7016 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 9252 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 10829 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 14908 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 15121 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 28868 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 19992 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 28451 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.9м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 25421 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 43125 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 24535 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 22664 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 11269 перегляди
Публікації
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 9252 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 28868 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 28451 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 43385 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 50716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 22871 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 42031 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 44517 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 58122 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 79796 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Fox News

ООН: постачання їжі до Гази покращилося після перемир’я, але гуманітарна криза триває

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Продовольча програма ООН заявляє, що після жовтневого припинення вогню в Газу надходить більше продовольства, але цього все ще недостатньо. Сотні тисяч людей залишаються у критичній потребі, а щонайменше пів мільйона мешканців вже голодують.

ООН: постачання їжі до Гази покращилося після перемир’я, але гуманітарна криза триває
Фото: Reuters

Всесвітня продовольча програма ООН заявляє, що після жовтневого припинення вогню в Газу надходить більше продовольства, однак цього все ще недостатньо для покриття масштабних потреб населення, особливо напередодні зими. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Справи кращі, ніж до припинення вогню, але нам ще багато чого потрібно зробити. Постійна підтримка – це важливе зусилля, щоб допомогти сім’ям відновити своє здоров’я, харчування та життя 

– повідомив речник ВПП Мартін Пеннeр.

 Організація заявляє, що сотні тисяч людей залишаються у критичній потребі, а за глобальними оцінками щонайменше пів мільйона мешканців анклаву вже перебувають у стані голоду.

Щонайменше 25 палестинців загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю19.11.25, 21:12 • 3678 переглядiв

Ситуацію погіршили сильні дощі, які цього тижня пошкодили частину запасів їжі. Старша речниця ВПП Абір Етефа зазначила, що це лише початок труднощів, оскільки зима ускладнює умови життя сімей, які втратили житло й доходи.

Після набуття чинності крихкого перемир’я 10 жовтня, ВПП доставила до Гази 40 тисяч тонн продовольства. Однак через логістичні бар’єри на початку місяця вдалося допомогти лише 30% запланованих – близько 530 тисяч із 1,6 мільйона людей. Зараз, за словами організації, темпи постачання зростають.

Ізраїль завдав ударів по Газі після перемир'я: є загиблі і поранені20.11.25, 16:37 • 3898 переглядiв

Пеннeр також підкреслює, що ринки Гази частково оживають, але ціни залишаються недосяжними для більшості мешканців: курка коштує близько 25 доларів, тому багато родин повністю залежать від гуманітарної підтримки.

Радбез ООН ухвалив резолюцію США щодо мирного плану в Газі18.11.25, 04:54 • 6487 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
благодійність
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Сектор Газа