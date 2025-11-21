$42.150.06
14:48 • 5240 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 11827 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 13168 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 24984 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 19081 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
21 ноября, 09:41 • 25796 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24837 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29739 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 48422 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23292 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ООН: поставки еды в Газу улучшились после перемирия, но гуманитарный кризис продолжается

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что после октябрьского прекращения огня в Газу поступает больше продовольствия, но этого все еще недостаточно. Сотни тысяч людей остаются в критической нужде, а по меньшей мере полмиллиона жителей уже голодают.

ООН: поставки еды в Газу улучшились после перемирия, но гуманитарный кризис продолжается
Фото: Reuters

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что после октябрьского прекращения огня в Газу поступает больше продовольствия, однако этого все еще недостаточно для покрытия масштабных потребностей населения, особенно в преддверии зимы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дела обстоят лучше, чем до прекращения огня, но нам еще многое предстоит сделать. Постоянная поддержка – это важное усилие, чтобы помочь семьям восстановить свое здоровье, питание и жизнь 

– сообщил представитель ВПП Мартин Пеннер.

 Организация заявляет, что сотни тысяч людей остаются в критической нужде, а по глобальным оценкам по меньшей мере полмиллиона жителей анклава уже находятся в состоянии голода.

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля19.11.25, 21:12 • 3678 просмотров

Ситуацию усугубили сильные дожди, которые на этой неделе повредили часть запасов еды. Старший представитель ВПП Абир Этефа отметила, что это только начало трудностей, поскольку зима усложняет условия жизни семей, потерявших жилье и доходы.

После вступления в силу хрупкого перемирия 10 октября, ВПП доставила в Газу 40 тысяч тонн продовольствия. Однако из-за логистических барьеров в начале месяца удалось помочь лишь 30% запланированных – около 530 тысяч из 1,6 миллиона человек. Сейчас, по словам организации, темпы поставок растут.

Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые20.11.25, 16:37 • 3896 просмотров

Пеннер также подчеркивает, что рынки Газы частично оживают, но цены остаются недоступными для большинства жителей: курица стоит около 25 долларов, поэтому многие семьи полностью зависят от гуманитарной поддержки.

Совбез ООН принял резолюцию США по мирному плану в Газе18.11.25, 04:54 • 6483 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
благотворительность
Reuters
Организация Объединенных Наций
Сектор Газа