ООН: поставки еды в Газу улучшились после перемирия, но гуманитарный кризис продолжается
Киев • УНН
Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что после октябрьского прекращения огня в Газу поступает больше продовольствия, но этого все еще недостаточно. Сотни тысяч людей остаются в критической нужде, а по меньшей мере полмиллиона жителей уже голодают.
Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что после октябрьского прекращения огня в Газу поступает больше продовольствия, однако этого все еще недостаточно для покрытия масштабных потребностей населения, особенно в преддверии зимы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дела обстоят лучше, чем до прекращения огня, но нам еще многое предстоит сделать. Постоянная поддержка – это важное усилие, чтобы помочь семьям восстановить свое здоровье, питание и жизнь
Организация заявляет, что сотни тысяч людей остаются в критической нужде, а по глобальным оценкам по меньшей мере полмиллиона жителей анклава уже находятся в состоянии голода.
Ситуацию усугубили сильные дожди, которые на этой неделе повредили часть запасов еды. Старший представитель ВПП Абир Этефа отметила, что это только начало трудностей, поскольку зима усложняет условия жизни семей, потерявших жилье и доходы.
После вступления в силу хрупкого перемирия 10 октября, ВПП доставила в Газу 40 тысяч тонн продовольствия. Однако из-за логистических барьеров в начале месяца удалось помочь лишь 30% запланированных – около 530 тысяч из 1,6 миллиона человек. Сейчас, по словам организации, темпы поставок растут.
Пеннер также подчеркивает, что рынки Газы частично оживают, но цены остаются недоступными для большинства жителей: курица стоит около 25 долларов, поэтому многие семьи полностью зависят от гуманитарной поддержки.
