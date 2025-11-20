Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Израиль атаковал Газу 20 ноября, убив пятерых и ранив 18 человек в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ заявил, что удары были ответом на обстрел израильских войск палестинскими боевиками.
В четверг, 20 ноября, Израиль нанес удар по Газе во время перемирия. Боевики ХАМАС жалуются Соединенным Штатам, а в ЦАХАЛ заявили, что их удары были ответом на нарушение договоренностей со стороны ХАМАС, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
В результате авиаударов в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа погибли пять человек и 18 получили ранения. Как отмечает издание, Израиль открыл огонь после того, как члены палестинской группировки открыли огонь по израильским войскам.
В ЦАХАЛ подтвердили удары, но заявили, что это произошло в ответ на нарушение перемирия. Там также добавили, что среди их военнослужащих нет пострадавших.
В ХАМАС назвали эти атаки опасной эскалацией и призвали арабских посредников, Турцию и США вмешаться в ситуацию.
Напомним
