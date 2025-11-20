Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые

$42.090.00
ukenru
Эксклюзив
15:30 • 1580 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 20332 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 31648 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 21380 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 40541 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 39674 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53229 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21 • 29412 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
20 ноября, 07:57 • 25848 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
20 ноября, 07:11 • 43768 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Израиль атаковал Газу 20 ноября, убив пятерых и ранив 18 человек в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ заявил, что удары были ответом на обстрел израильских войск палестинскими боевиками.

Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые
Фото: pixabay

В четверг, 20 ноября, Израиль нанес удар по Газе во время перемирия. Боевики ХАМАС жалуются Соединенным Штатам, а в ЦАХАЛ заявили, что их удары были ответом на нарушение договоренностей со стороны ХАМАС, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В результате авиаударов в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа погибли пять человек и 18 получили ранения. Как отмечает издание, Израиль открыл огонь после того, как члены палестинской группировки открыли огонь по израильским войскам.

В ЦАХАЛ подтвердили удары, но заявили, что это произошло в ответ на нарушение перемирия. Там также добавили, что среди их военнослужащих нет пострадавших.

В ХАМАС назвали эти атаки опасной эскалацией и призвали арабских посредников, Турцию и США вмешаться в ситуацию.

Напомним

Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Армия обороны Израиля
Турция
Соединённые Штаты
Сектор Газа