Израиль нанес удары по Газе после перемирия: есть погибшие и раненые

Фото: pixabay

В четверг, 20 ноября, Израиль нанес удар по Газе во время перемирия. Боевики ХАМАС жалуются Соединенным Штатам, а в ЦАХАЛ заявили, что их удары были ответом на нарушение договоренностей со стороны ХАМАС, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В результате авиаударов в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа погибли пять человек и 18 получили ранения. Как отмечает издание, Израиль открыл огонь после того, как члены палестинской группировки открыли огонь по израильским войскам.

В ЦАХАЛ подтвердили удары, но заявили, что это произошло в ответ на нарушение перемирия. Там также добавили, что среди их военнослужащих нет пострадавших.

В ХАМАС назвали эти атаки опасной эскалацией и призвали арабских посредников, Турцию и США вмешаться в ситуацию.

Напомним

Движение ХАМАС через Красный Крест передало Армии обороны Израиля гроб с останками 19-летнего заложника, которого боевики похитили 7 октября 2023 года. Он был последним погибшим заложником с гражданством США, удерживаемым в секторе Газа.