Ізраїль завдав ударів по Газі після перемир'я: є загиблі і поранені

Фото: pixabay

У четвер, 20 листопада, Ізраїль вдарив по Газі під час перемир'я. Бойовики ХАМАС скаржаться Сполученим Штатам, а в ЦАХАЛ заявили, що їхні удари були відповіддю на порушення домовленостей з боку ХАМАС, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В результаті авіаударів в місті Хан-Юніс на півдні Сектору Газа загинули п'ятеро людей і 18 отримали поранення. Як зазначає видання, Ізраїль відкрив вогонь після того, як члени палестинського угрупування відкрили вогонь по ізраїльських військах.

У ЦАХАЛ підтвердили удари, але заявили, що це відбулось у відповідь на порушення перемир'я. Там також додали, що серед їхніх військовослужбовців немає постраждалих.

У ХАМАС назвали ці атаки небезпечною ескалацією і закликали арабських посередників, Туреччину та США втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо

Рух ХАМАС через Червоний Хрест передав Армії оборони Ізраїлю труну з останками 19-річного заручника, якого бойовики викрали 7 жовтня 2023 року. Він був останнім загиблим заручником із громадянством США, утримуваним у секторі Газа.