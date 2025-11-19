По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате четырех израильских авиаударов после того, как члены палестинской боевой группы обстреляли войска Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

По данным медицинских служб, по меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате четырех израильских авиаударов, нанесенных в среду в части Газы, находящейся под контролем ХАМАС

Медики сообщили, что 10 человек погибли в пригороде Газы Зейтун, двое – в пригороде Шеджая на востоке, а остальные – во время двух отдельных атак в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Израильская армия заявила, что ее войска нанесли удар по целям Хамаса по всей Газе после того, как члены палестинской боевой группы обстреляли ее войска, нарушив перемирие, которое длилось почти шесть недель. Никаких потерь среди израильских войск не было.

Повторные инциденты со стрельбой указывают на неустойчивость перемирия. Израиль и Хамас обвиняют друг друга в том, что они называют нарушениями перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое является первым этапом 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по послевоенной Газе