По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля

Киев • УНН

 • 3664 просмотра

25 палестинцев погибли в результате четырех израильских авиаударов в Газе после того, как палестинская боевая группа обстреляла израильские войска. Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении перемирия.

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате четырех израильских авиаударов после того, как члены палестинской боевой группы обстреляли войска Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

По данным медицинских служб, по меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате четырех израильских авиаударов, нанесенных в среду в части Газы, находящейся под контролем ХАМАС

- пишет издание.

Медики сообщили, что 10 человек погибли в пригороде Газы Зейтун, двое – в пригороде Шеджая на востоке, а остальные – во время двух отдельных атак в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Израильская армия заявила, что ее войска нанесли удар по целям Хамаса по всей Газе после того, как члены палестинской боевой группы обстреляли ее войска, нарушив перемирие, которое длилось почти шесть недель. Никаких потерь среди израильских войск не было.

Повторные инциденты со стрельбой указывают на неустойчивость перемирия. Израиль и Хамас обвиняют друг друга в том, что они называют нарушениями перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое является первым этапом 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по послевоенной Газе

- отмечает издание.

По данным медиков, свидетелей и палестинских СМИ, все три нападения произошли далеко за пределами согласованной воображаемой "желтой линии", разделяющей территории под контролем Израиля и Палестины.

Нападение в Зейтуне было направлено на здание, принадлежащее мусульманской религиозной власти, а нападение в Хан-Юнисе – на клуб, принадлежащий ООН. В обоих зданиях проживают семьи беженцев.

Напомним

По меньшей мере тринадцать человек погибли и неустановленное количество получили ранения в результате израильского авиаудара по крупнейшему палестинскому лагерю беженцев на юге Ливана.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Организация Объединенных Наций
Ливан
Дональд Трамп
Сектор Газа