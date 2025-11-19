Попри перемир'я: в Лівані заявили про загибель 13 людей після удару ЦАХАЛ по палестинському табору
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльського авіаудару по палестинському табору біженців Айн-ель-Хільве поблизу Сидона загинуло 13 людей. Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по бойовиках ХАМАС, які діяли на навчальному полігоні.
Щонайменше тринадцять людей загинули та невстановлена кількість отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по найбільшому палестинському табору біженців на півдні Лівану.
Передає УНН із посиланням на EFE.
Деталі
За інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, у місті Сидон, на півдні країни, загинуло 13 людей та кілька інших отримали поранення внаслідок атаки з боку військових сил Ізраїлю.
Ізраїльська армія оголосила про початок серії бомбардувань на півдні Лівану цієї середи. Було попередлження про необхідність евакуації жителів з населенних пунктів у цьому районі. У ЗМІ Лівана вказують, що атака з боку ЦАХАЛ була здійснена попри чинне припинення вогню Ізраїля з шиїтським угрупованням "Хезболла".
Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по бойовиках, які, за їхніми словами, діяли на навчальному полігоні в переповненому палестинському таборі біженців Айн-ель-Хільве поблизу Сидона.
Палестинське угруповання стверджує, що ізраїльські сили вбили місцевого лідера в Газі17.11.25, 18:36 • 3232 перегляди
"Армія зараз атакувала різні терористичні об’єкти "Хезболли" на півдні Лівану", – йдеться у короткій військовій заяві.
Військові ЦАХАЛ заявили, що полігон використовувався палестинським рухом ХАМАС для здійснення нападів на Ізраїль.
ХАМАС засудив удар у пізнішій заяві. "Заяви та твердження сіоністської окупаційної армії про те, що об'єктом удару є "навчальний полігон, що належить руху", є чистим вигадуванням та брехнею, спрямованими на виправдання її злочинної агресії", – йдеться у повідомленні.
США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters18.11.25, 21:23 • 3558 переглядiв