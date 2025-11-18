США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters

$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
18 листопада, 14:29
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
18 листопада, 14:10
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 18 листопада, 11:51
У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча" 18 листопада, 12:32
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали 18 листопада, 13:52
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію 16:02
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00
США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

США скасували заплановані зустрічі з генералом Рудольфом Хашемом у Вашингтоні. Це сталося після того, як ліванська армія розкритикувала дії Ізраїлю на кордоні.

США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters

Сполучені Штати скасували заплановані у Вашингтоні зустрічі з командувачем збройних сил Лівану генералом Рудольфом Хашемом після того, як ліванська армія опублікувала заяву, що критикує дії Ізраїлю на кордоні. Раптове скасування зустрічей, спрямованих на обговорення військової допомоги та безпеки, ліванські чиновники назвали "шокуючим". Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, пише УНН.

Деталі

Генерал Хашем мав прибути до Вашингтона у вівторок, проте був змушений скасувати поїздку. Представник ліванської служби безпеки повідомив агентству Reuters, що рішення США було "раптовим і шокуючим". Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив скасування, але не назвав конкретної причини. Пентагон та Посольство США в Бейруті на запити про коментарі не відповіли.

Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення10.11.25, 22:08 • 11218 переглядiв

Скасування відбулося після того, як у неділю ліванська армія оприлюднила заяву, у якій звинуватила Ізраїль у "наполяганні на порушенні суверенітету Лівану, спричиненні нестабільності та перешкоджанні розгортанню армії на півдні". У заяві також засуджувався "останній напад" на патруль миротворчих сил UNIFIL, а дії Ізраїлю були названі такими, що вимагають "негайних дій" від дружніх держав через "небезпечну ескалацію".

Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"06.11.25, 20:11 • 3105 переглядiв

Вашингтон є ключовим спонсором ліванської армії, надавши їй за останні два десятиліття підтримку на суму понад 3 мільярди доларів. Ця політика спрямована на зміцнення державних інституцій у країні, де значний вплив має підтримуване Іраном збройне угруповання "Хезболла".

Конфліктна ситуація виникає на тлі минулорічної угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США та Франції, яка вимагала від Лівану конфіскувати несанкціоновану зброю на південь від річки Літані, а від Ізраїлю – повністю вивести війська.

США встановлять військову присутність на авіабазі в Дамаску - Reuters06.11.25, 15:29 • 2734 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
