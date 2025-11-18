США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters
Київ • УНН
США скасували заплановані зустрічі з генералом Рудольфом Хашемом у Вашингтоні. Це сталося після того, як ліванська армія розкритикувала дії Ізраїлю на кордоні.
Сполучені Штати скасували заплановані у Вашингтоні зустрічі з командувачем збройних сил Лівану генералом Рудольфом Хашемом після того, як ліванська армія опублікувала заяву, що критикує дії Ізраїлю на кордоні. Раптове скасування зустрічей, спрямованих на обговорення військової допомоги та безпеки, ліванські чиновники назвали "шокуючим". Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, пише УНН.
Генерал Хашем мав прибути до Вашингтона у вівторок, проте був змушений скасувати поїздку. Представник ліванської служби безпеки повідомив агентству Reuters, що рішення США було "раптовим і шокуючим". Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив скасування, але не назвав конкретної причини. Пентагон та Посольство США в Бейруті на запити про коментарі не відповіли.
Скасування відбулося після того, як у неділю ліванська армія оприлюднила заяву, у якій звинуватила Ізраїль у "наполяганні на порушенні суверенітету Лівану, спричиненні нестабільності та перешкоджанні розгортанню армії на півдні". У заяві також засуджувався "останній напад" на патруль миротворчих сил UNIFIL, а дії Ізраїлю були названі такими, що вимагають "негайних дій" від дружніх держав через "небезпечну ескалацію".
Вашингтон є ключовим спонсором ліванської армії, надавши їй за останні два десятиліття підтримку на суму понад 3 мільярди доларів. Ця політика спрямована на зміцнення державних інституцій у країні, де значний вплив має підтримуване Іраном збройне угруповання "Хезболла".
Конфліктна ситуація виникає на тлі минулорічної угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США та Франції, яка вимагала від Лівану конфіскувати несанкціоновану зброю на південь від річки Літані, а від Ізраїлю – повністю вивести війська.
