Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"
Київ • УНН
Ізраїльські військові завдали ударів по території Лівану та заявили, що там були позиції бойовиків угруповання "Хезболла".
Ізраїльські військові у четвер здійснили серію потужних авіаударів по південному Лівану, заявивши, що ціллю стали об’єкти шиїтського угруповання "Хезболла", яке, за даними Тель-Авіва, намагається відновити свій військовий потенціал поблизу кордону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Бомбардування розпочалися менш ніж через годину після того, як ізраїльська армія наказала мешканцям кількох сіл – Айта-аль-Джабаль, Аль-Тайїба та Тайр-Дебба – евакуюватися щонайменше на 500 метрів від визначених зон. Ліванська цивільна оборона повідомила, що допомогла людям залишити небезпечні райони.
За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ударів. Місцева влада висловлює занепокоєння, що атаки можуть стати початком нової хвилі бойових дій.
Ми опинилися в дуже небезпечній ситуації; якщо все так продовжуватиметься... тоді вся надія втрачена
Речник ізраїльського уряду Шош Бедросян підкреслив, що Тель-Авів "продовжуватиме захищати всі свої кордони" та "не дозволить "Хезболлі" переозброїтися або відновити військову міць".
Водночас у "Хезболлі" заявили, що залишаються відданими умовам перемир’я, але "зберігають законне право чинити опір Ізраїлю".
Ліванська армія тим часом продовжує операцію з вилучення зброї угруповання на півдні країни. За словами командування, до кінця року регіон може бути повністю очищений від незаконних арсеналів.
