Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"

Ізраїльські військові у четвер здійснили серію потужних авіаударів по південному Лівану, заявивши, що ціллю стали об’єкти шиїтського угруповання "Хезболла", яке, за даними Тель-Авіва, намагається відновити свій військовий потенціал поблизу кордону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Бомбардування розпочалися менш ніж через годину після того, як ізраїльська армія наказала мешканцям кількох сіл – Айта-аль-Джабаль, Аль-Тайїба та Тайр-Дебба – евакуюватися щонайменше на 500 метрів від визначених зон. Ліванська цивільна оборона повідомила, що допомогла людям залишити небезпечні райони.

Ізраїль погрожує посилити удари проти "Хезболли" - ЗМІ

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ударів. Місцева влада висловлює занепокоєння, що атаки можуть стати початком нової хвилі бойових дій.

Ми опинилися в дуже небезпечній ситуації; якщо все так продовжуватиметься... тоді вся надія втрачена