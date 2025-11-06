Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24636 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34828 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24241 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24535 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49732 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34664 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37731 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50035 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38998 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32762 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 19148 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 17510 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30794 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28375 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18853 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 26168 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 26512 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 28338 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 44765 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 48821 перегляди
Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Ізраїльські військові завдали ударів по території Лівану та заявили, що там були позиції бойовиків угруповання "Хезболла".

Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану, заявивши про удари по позиціях "Хезболли"

Ізраїльські військові у четвер здійснили серію потужних авіаударів по південному Лівану, заявивши, що ціллю стали об’єкти шиїтського угруповання "Хезболла", яке, за даними Тель-Авіва, намагається відновити свій військовий потенціал поблизу кордону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Бомбардування розпочалися менш ніж через годину після того, як ізраїльська армія наказала мешканцям кількох сіл – Айта-аль-Джабаль, Аль-Тайїба та Тайр-Дебба – евакуюватися щонайменше на 500 метрів від визначених зон. Ліванська цивільна оборона повідомила, що допомогла людям залишити небезпечні райони.

Ізраїль погрожує посилити удари проти "Хезболли" - ЗМІ02.11.25, 15:40 • 3688 переглядiв

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ударів. Місцева влада висловлює занепокоєння, що атаки можуть стати початком нової хвилі бойових дій.

Ми опинилися в дуже небезпечній ситуації; якщо все так продовжуватиметься... тоді вся надія втрачена 

– заявив мер Тайр-Дебби Фарід Нахнух.

Речник ізраїльського уряду Шош Бедросян підкреслив, що Тель-Авів "продовжуватиме захищати всі свої кордони" та "не дозволить "Хезболлі" переозброїтися або відновити військову міць".

Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані23.10.25, 16:23 • 4501 перегляд

Водночас у "Хезболлі" заявили, що залишаються відданими умовам перемир’я, але "зберігають законне право чинити опір Ізраїлю".

Ліванська армія тим часом продовжує операцію з вилучення зброї угруповання на півдні країни. За словами командування, до кінця року регіон може бути повністю очищений від незаконних арсеналів.

Адміністрація Трампа виділила $230 млн Лівану для роззброєння "Хезболли" - Reuters03.10.25, 10:44 • 3052 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Ліван
Дональд Трамп
Тель-Авів