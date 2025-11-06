Израиль нанес авиаудары по южному Ливану, заявив об ударах по позициям "Хезболлы"
Израильские военные нанесли удары по территории Ливана и заявили, что там находились позиции боевиков группировки "Хезболла".
Израильские военные в четверг нанесли серию мощных авиаударов по южному Ливану, заявив, что целью стали объекты шиитской группировки "Хезболла", которая, по данным Тель-Авива, пытается восстановить свой военный потенциал вблизи границы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Бомбардировки начались менее чем через час после того, как израильская армия приказала жителям нескольких деревень – Айта-аль-Джабаль, Аль-Тайиба и Тайр-Дебба – эвакуироваться как минимум на 500 метров от определенных зон. Ливанская гражданская оборона сообщила, что помогла людям покинуть опасные районы.
По данным Министерства здравоохранения Ливана, один человек погиб, еще один получил ранения в результате ударов. Местные власти выражают обеспокоенность, что атаки могут стать началом новой волны боевых действий.
Мы оказались в очень опасной ситуации; если все так будет продолжаться... тогда вся надежда потеряна
Представитель израильского правительства Шош Бедросян подчеркнул, что Тель-Авив "будет продолжать защищать все свои границы" и "не позволит "Хезболле" перевооружиться или восстановить военную мощь".
В то же время в "Хезболле" заявили, что остаются приверженными условиям перемирия, но "сохраняют законное право сопротивляться Израилю".
Ливанская армия тем временем продолжает операцию по изъятию оружия группировки на юге страны. По словам командования, к концу года регион может быть полностью очищен от незаконных арсеналов.
