Израиль нанес авиаудары по южному Ливану, заявив об ударах по позициям "Хезболлы"

Израильские военные в четверг нанесли серию мощных авиаударов по южному Ливану, заявив, что целью стали объекты шиитской группировки "Хезболла", которая, по данным Тель-Авива, пытается восстановить свой военный потенциал вблизи границы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Бомбардировки начались менее чем через час после того, как израильская армия приказала жителям нескольких деревень – Айта-аль-Джабаль, Аль-Тайиба и Тайр-Дебба – эвакуироваться как минимум на 500 метров от определенных зон. Ливанская гражданская оборона сообщила, что помогла людям покинуть опасные районы.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, один человек погиб, еще один получил ранения в результате ударов. Местные власти выражают обеспокоенность, что атаки могут стать началом новой волны боевых действий.

Мы оказались в очень опасной ситуации; если все так будет продолжаться... тогда вся надежда потеряна