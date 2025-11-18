$42.070.02
США отменили встречи с командующим армией Ливана из-за спорного заявления по Израилю – Reuters

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

США отменили запланированные встречи с генералом Рудольфом Хашемом в Вашингтоне. Это произошло после того, как ливанская армия раскритиковала действия Израиля на границе.

США отменили встречи с командующим армией Ливана из-за спорного заявления по Израилю – Reuters

Соединенные Штаты отменили запланированные в Вашингтоне встречи с командующим вооруженными силами Ливана генералом Рудольфом Хашемом после того, как ливанская армия опубликовала заявление, критикующее действия Израиля на границе. Внезапная отмена встреч, направленных на обсуждение военной помощи и безопасности, ливанские чиновники назвали "шокирующей". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Подробности

Генерал Хашем должен был прибыть в Вашингтон во вторник, однако был вынужден отменить поездку. Представитель ливанской службы безопасности сообщил агентству Reuters, что решение США было "внезапным и шокирующим". Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил отмену, но не назвал конкретной причины. Пентагон и Посольство США в Бейруте на запросы о комментариях не ответили.

Ливан освободил сына Муаммара Каддафи после почти десяти лет заключения10.11.25, 22:08 • 11218 просмотров

Отмена произошла после того, как в воскресенье ливанская армия обнародовала заявление, в котором обвинила Израиль в "настаивании на нарушении суверенитета Ливана, причинении нестабильности и препятствовании развертыванию армии на юге". В заявлении также осуждалось "последнее нападение" на патруль миротворческих сил UNIFIL, а действия Израиля были названы требующими "немедленных действий" от дружественных государств из-за "опасной эскалации".

Израиль нанес авиаудары по южному Ливану, заявив об ударах по позициям "Хезболлы"06.11.25, 20:11 • 3105 просмотров

Вашингтон является ключевым спонсором ливанской армии, предоставив ей за последние два десятилетия поддержку на сумму более 3 миллиардов долларов. Эта политика направлена на укрепление государственных институтов в стране, где значительное влияние имеет поддерживаемая Ираном вооруженная группировка "Хезболла".

Конфликтная ситуация возникает на фоне прошлогоднего соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США и Франции, которое требовало от Ливана конфисковать несанкционированное оружие к югу от реки Литани, а от Израиля – полностью вывести войска.

США установят военное присутствие на авиабазе в Дамаске - Reuters06.11.25, 15:29 • 2734 просмотра

Степан Гафтко

