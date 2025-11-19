Несмотря на перемирие: в Ливане заявили о гибели 13 человек после удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю
Киев • УНН
В результате израильского авиаудара по палестинскому лагерю беженцев Айн-эль-Хильве вблизи Сидона погибли 13 человек. Израильская армия заявила, что нанесла удар по боевикам ХАМАС, действовавшим на учебном полигоне.
По меньшей мере тринадцать человек погибли и неустановленное число получили ранения в результате израильского авиаудара по крупнейшему палестинскому лагерю беженцев на юге Ливана.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Подробности
По информации Министерства здравоохранения Ливана, в городе Сидон, на юге страны, погибли 13 человек и несколько других получили ранения в результате атаки со стороны военных сил Израиля.
Израильская армия объявила о начале серии бомбардировок на юге Ливана в эту среду. Было предупреждение о необходимости эвакуации жителей из населенных пунктов в этом районе. В СМИ Ливана указывают, что атака со стороны ЦАХАЛ была осуществлена несмотря на действующее прекращение огня Израиля с шиитской группировкой "Хезболла".
Израильские военные заявили, что нанесли удар по боевикам, которые, по их словам, действовали на учебном полигоне в переполненном палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хильве близ Сидона.
"Армия сейчас атаковала различные террористические объекты "Хезболлы" на юге Ливана", – говорится в кратком военном заявлении.
Военные ЦАХАЛ заявили, что полигон использовался палестинским движением ХАМАС для осуществления нападений на Израиль.
ХАМАС осудил удар в более позднем заявлении. "Заявления и утверждения сионистской оккупационной армии о том, что объектом удара является "учебный полигон, принадлежащий движению", являются чистым вымыслом и ложью, направленными на оправдание ее преступной агрессии", – говорится в сообщении.
