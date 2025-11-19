Несмотря на перемирие: в Ливане заявили о гибели 13 человек после удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6460 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10156 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13191 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20643 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27581 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39945 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22449 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24869 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25223 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22455 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6418 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13161 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23063 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39924 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6404 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26422 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39331 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53203 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75034 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Несмотря на перемирие: в Ливане заявили о гибели 13 человек после удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

В результате израильского авиаудара по палестинскому лагерю беженцев Айн-эль-Хильве вблизи Сидона погибли 13 человек. Израильская армия заявила, что нанесла удар по боевикам ХАМАС, действовавшим на учебном полигоне.

Несмотря на перемирие: в Ливане заявили о гибели 13 человек после удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю

По меньшей мере тринадцать человек погибли и неустановленное число получили ранения в результате израильского авиаудара по крупнейшему палестинскому лагерю беженцев на юге Ливана.

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Подробности

По информации Министерства здравоохранения Ливана, в городе Сидон, на юге страны, погибли 13 человек и несколько других получили ранения в результате атаки со стороны военных сил Израиля.

Израильская армия объявила о начале серии бомбардировок на юге Ливана в эту среду. Было предупреждение о необходимости эвакуации жителей из населенных пунктов в этом районе. В СМИ Ливана указывают, что атака со стороны ЦАХАЛ была осуществлена несмотря на действующее прекращение огня Израиля с шиитской группировкой "Хезболла".

Израильские военные заявили, что нанесли удар по боевикам, которые, по их словам, действовали на учебном полигоне в переполненном палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хильве близ Сидона.

Палестинская группировка утверждает, что израильские силы убили местного лидера в Газе17.11.25, 18:36 • 3267 просмотров

"Армия сейчас атаковала различные террористические объекты "Хезболлы" на юге Ливана", – говорится в кратком военном заявлении.

Военные ЦАХАЛ заявили, что полигон использовался палестинским движением ХАМАС для осуществления нападений на Израиль.

ХАМАС осудил удар в более позднем заявлении. "Заявления и утверждения сионистской оккупационной армии о том, что объектом удара является "учебный полигон, принадлежащий движению", являются чистым вымыслом и ложью, направленными на оправдание ее преступной агрессии", – говорится в сообщении.

США отменили встречи с командующим армией Ливана из-за спорного заявления по Израилю – Reuters18.11.25, 21:23 • 3913 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Ливан