Щонайменше 25 палестинців загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю
Київ • УНН
Щонайменше 25 палестинців загинули в результаті чотирьох ізраїльських авіаударів після того, як члени палестинської бойової групи обстріляли війська Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними медичних служб, щонайменше 25 палестинців загинули в результаті чотирьох ізраїльських авіаударів, завданих у середу в частині Гази, що перебуває під контролем ХАМАС
Медики повідомили, що 10 осіб загинули в передмісті Гази Зейтун, двоє – в передмісті Шеджая на сході, а решта – під час двох окремих атак в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа.
Ізраїльська армія заявила, що її війська завдали удару по цілях Хамасу по всій Газі після того, як члени палестинської бойової групи обстріляли її війська, порушивши перемир'я, яке тривало майже шість тижнів. Жодних втрат серед ізраїльських військ не було.
Повторні інциденти зі стріляниною вказують на нестійкість перемир'я. Ізраїль і Хамас звинувачують один одного в тому, що вони називають порушеннями перемир'я, досягнутого за посередництва США, яке є першим етапом 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо післявоєнної Гази
За даними медиків, свідків та палестинських ЗМІ, всі три напади відбулися далеко за межами узгодженої уявної "жовтої лінії", що розділяє території під контролем Ізраїлю та Палестини.
Напад у Зейтуні був спрямований на будівлю, що належить мусульманській релігійній владі, а напад у Хан-Юнісі – на клуб, що належить ООН. В обох будівлях проживають сім'ї біженців.
Нагадаємо
Щонайменше тринадцять людей загинули та невстановлена кількість отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по найбільшому палестинському табору біженців на півдні Лівану.