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Окупант не досягає свого завдання: Зеленський про ситуацію на фронті та дії Сил оборони

Київ • УНН

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Українські захисники закріпилися на міцних позиціях у Харківській області, в той час як російські збройні сили не досягають своїх цілей, заявив президент Зеленський.

Українські захисники закріпили міцні позиції на Харківщині, водночас зс рф не досягають своїх завдань. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про ситуацію лініях захисту та відзначив дії військових, рятувальників та медробітників, передає УНН.

Ми маємо більш міцні позиції на Харківщині, - 57 бригада, 82 бригада – дякую вам воїни. ЗСУ достатньо ефективно знищують окупантів на Донецьких напрямках, зокрема в районах міста Часів Яр. Окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. 

– повідомив голова держави.

Зеленський зазначив дії ЗСУ, ДСНС, та медиків.

Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями 41 бригаду, передусім підрозділи ГУР – "Кракен" та "Артан", а також підрозділи Нацгвардії. Також особливо хочу подякувати 225 окремому штурмовому батальйону. Дякую кожному підрозділу ДСНС та Нацполіції. Кожному медичному працівнику. Усім працівникам ремонтних бригад, які задіяні у ліквідації наслідків російських ударів.

- сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав про дії загарбників:

Удари КАБами, ракетні удари, жорстокі російські обстріли щодня продовжуються, - Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина та Дніпровщина.

- сказав глава держави.

Також за словами Зеленського, "якими б не були складнощі, усюди є належне реагування наших екстрених служб. Дякую рятувальникам ДСНС Харківської та Сумської областей, медичним робітникам, фельдшерам, працівникам бригад екстреної допомоги".

Дякую кожній і кожному, хто виконує свої професійні обов’язки допомагає всій нашій державі стояти проти російського терору – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ може зупинити російський терор українських міст - для цього необхідно мати політичну волю, аби збільшити військову підтримку України. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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