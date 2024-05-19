Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Украинские защитники закрепили прочные позиции на Харьковщине, в то же время вс рф не достигают своих задач. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о ситуации на линиях защиты и отметил действия военных, спасателей и медработников, передает УНН.

Мы имеем более прочные позиции на Харьковщине, - 57 бригада, 82 бригада - спасибо вам воины. ВСУ достаточно эффективно уничтожают оккупантов на Донецких направлениях, в частности в районах города Часов Яр. Оккупант не достигает своей задачи растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины. - сообщил глава государства.

Зеленский отметил действия ВСУ, ГСЧС, и медиков.

Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, офицера, который достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. Особенно отмечу за бои в эти дни 41 бригаду, прежде всего подразделения ГУР - "Кракен" и "Артан", а также подразделения Нацгвардии. Также особенно хочу поблагодарить 225 отдельный штурмовой батальон. Спасибо каждому подразделению ГСЧС и Нацполиции. Каждому медицинскому работнику. Всем работникам ремонтных бригад, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов. - отметил Владимир Зеленский.

Президент напомнил о действиях захватчиков:

Удары КАБами, ракетные удары, жестокие российские обстрелы ежедневно продолжаются. Сумщина, Харьковщина, Донецкая область, Запорожье, Николаевщина и Днепровщина. - сказал глава государства.

Также по словам Зеленского, "какими бы ни были сложности, всюду есть надлежащее реагирование наших экстренных служб. Спасибо спасателям ГСЧС Харьковской и Сумской областей, медицинским работникам, фельдшерам, работникам бригад экстренной помощи".

Спасибо каждой и каждому, кто выполняет свои профессиональные обязанности помогает всему нашему государству стоять против российского террора - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский саявил, что мир может остановить российский террор украинских городов - для этого необходимо иметь политическую волю, чтобы увеличить военную поддержку Украины.