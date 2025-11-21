Обговорили дипломатичні можливості та план, запропонований США: Зеленський провів розмову з Рютте
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговоривши дипломатичні можливості та план, запропонований США. Зеленський наголосив на готовності України працювати швидко та конструктивно для його реалізації.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговорили дипломатичні можливості та план, запропонований США, передає УНН.
Говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою посії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають
Президент наголосив, що Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.
Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови із віцепрезидентом США Венсом - "говорили майже годину, домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним".
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану21.11.25, 18:14 • 12150 переглядiв
Додамо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.