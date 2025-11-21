Обсудили дипломатические возможности и план, предложенный США: Зеленский провел разговор с Рютте
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив дипломатические возможности и план, предложенный США. Зеленский подчеркнул готовность Украины работать быстро и конструктивно для его реализации.
Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Марк выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю. Погиб 31 человек, среди них шестеро детей. Поисково-спасательные работы на месте этой трагедии до сих пор продолжаются
Президент подчеркнул, что Украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира.
Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с вице-президентом США Вэнсом - "говорили почти час, договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным".
Добавим
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.