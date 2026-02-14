Нова стратегія безпеки ЄС має базуватися на українському досвіді - фон дер Ляєн

Нова європейська стратегія безпеки має базуватися на тих механізмах, які вже втілила в життя Україна. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки 14 лютого, передає УНН.

Деталі

За її словами, у сучасну нестабільну добу ключовою задачею є нова європейська стратегія безпеки.

"Потрібно переосмислити використання всього політичного інструментарію - торгівлі, фінансів, стандартів, даних, критичної інфраструктури, технологічних платформ та інформації", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа має бути готовою активно й проактивно використовувати свою силу для захисту власних інтересів.

Щоб реалізувати це, я дивлюся на Україну. В Україні кажуть: "Змінюйся або помри". Ми також повинні прийняти цей принцип - заявила президентка Європейської комісії.

Вона особливо закцентувала на тому, що саме Україна показала, що сила стримування залежить від промислового потенціалу - здатності виробляти, масштабувати та довго підтримувати зусилля. Тому її досвід має перейняти й Євросоюз.

Найперше, за словами Урсули фон дер Ляєн, необхідно зруйнувати жорстку стіну між цивільним і оборонним секторами. Особливо це стосується технологій подвійного призначення - штучного інтелекту, кібербезпеки, дронів, космосу. Їхній шлях до ринку має бути максимально швидким.

"Європа - потужний центр автомобілебудування, авіакосмічної галузі та важкої промисловості. Ці галузі слід розглядати не лише як комерційні, а як ключові елементи оборонного ланцюга", - підкреслила європолітик.

Другий крок має стосуватися зміни чинних договорів у площині міжнародних відносин.

"Потрібно використовувати ті механізми, які вже існують, і діяти креативно. Наприклад, Об’єднані експедиційні сили під проводом Великої Британії, що доповнюють НАТО, об’єднують десять європейських країн для стримування загроз у Балтійському регіоні. Ці приклади доводять, що нові формати співпраці працюють. Тепер їх потрібно інституціоналізувати", - переконувала президентка Європейської комісії.

І уточнила: починати слід із найближчих партнерів - Великої Британії, Норвегії, Ісландії, Канади.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про необхідність відродити Альянс між Сполученими Штатами та Європою. Він підкреслив, що Вашингтон хоче сильних союзників, здатних захищати себе.