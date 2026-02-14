Нова стратегія безпеки ЄС має базуватися на українському досвіді - фон дер Ляєн

$42.990.00
