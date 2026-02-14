Нова стратегія безпеки ЄС має базуватися на українському досвіді - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова європейська стратегія безпеки має базуватися на механізмах, втілених Україною. Вона підкреслила важливість використання сили для захисту інтересів Європи.
Нова європейська стратегія безпеки має базуватися на тих механізмах, які вже втілила в життя Україна. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки 14 лютого, передає УНН.
Деталі
За її словами, у сучасну нестабільну добу ключовою задачею є нова європейська стратегія безпеки.
"Потрібно переосмислити використання всього політичного інструментарію - торгівлі, фінансів, стандартів, даних, критичної інфраструктури, технологічних платформ та інформації", - сказала фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що Європа має бути готовою активно й проактивно використовувати свою силу для захисту власних інтересів.
Щоб реалізувати це, я дивлюся на Україну. В Україні кажуть: "Змінюйся або помри". Ми також повинні прийняти цей принцип
Вона особливо закцентувала на тому, що саме Україна показала, що сила стримування залежить від промислового потенціалу - здатності виробляти, масштабувати та довго підтримувати зусилля. Тому її досвід має перейняти й Євросоюз.
Найперше, за словами Урсули фон дер Ляєн, необхідно зруйнувати жорстку стіну між цивільним і оборонним секторами. Особливо це стосується технологій подвійного призначення - штучного інтелекту, кібербезпеки, дронів, космосу. Їхній шлях до ринку має бути максимально швидким.
"Європа - потужний центр автомобілебудування, авіакосмічної галузі та важкої промисловості. Ці галузі слід розглядати не лише як комерційні, а як ключові елементи оборонного ланцюга", - підкреслила європолітик.
Другий крок має стосуватися зміни чинних договорів у площині міжнародних відносин.
"Потрібно використовувати ті механізми, які вже існують, і діяти креативно. Наприклад, Об’єднані експедиційні сили під проводом Великої Британії, що доповнюють НАТО, об’єднують десять європейських країн для стримування загроз у Балтійському регіоні. Ці приклади доводять, що нові формати співпраці працюють. Тепер їх потрібно інституціоналізувати", - переконувала президентка Європейської комісії.
І уточнила: починати слід із найближчих партнерів - Великої Британії, Норвегії, Ісландії, Канади.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про необхідність відродити Альянс між Сполученими Штатами та Європою. Він підкреслив, що Вашингтон хоче сильних союзників, здатних захищати себе.