Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 5454 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
06:42 • 9022 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
13 февраля, 16:25 • 22034 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
13 февраля, 14:32 • 39585 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34884 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34963 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
13 февраля, 11:25 • 62628 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 10:00 • 87545 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 68422 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
Эксклюзивы
Новая стратегия безопасности ЕС будет основываться на украинском опыте сдерживания - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая европейская стратегия безопасности должна основываться на механизмах, воплощенных Украиной. Она подчеркнула важность использования силы для защиты интересов Европы.

Новая стратегия безопасности ЕС будет основываться на украинском опыте сдерживания - фон дер Ляйен

Новая европейская стратегия безопасности должна основываться на тех механизмах, которые уже воплотила в жизнь Украина. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Детали

По ее словам, в современную нестабильную эпоху ключевой задачей является новая европейская стратегия безопасности.

"Необходимо переосмыслить использование всего политического инструментария - торговли, финансов, стандартов, данных, критической инфраструктуры, технологических платформ и информации", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа должна быть готова активно и проактивно использовать свою силу для защиты собственных интересов.

Чтобы реализовать это, я смотрю на Украину. В Украине говорят: "Изменись или умри". Мы также должны принять этот принцип

- заявила президент Европейской комиссии.

Она особо акцентировала на том, что именно Украина показала, что сила сдерживания зависит от промышленного потенциала - способности производить, масштабировать и долго поддерживать усилия. Поэтому ее опыт должен перенять и Евросоюз.

В первую очередь, по словам Урсулы фон дер Ляйен, необходимо разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Особенно это касается технологий двойного назначения - искусственного интеллекта, кибербезопасности, дронов, космоса. Их путь к рынку должен быть максимально быстрым.

"Европа - мощный центр автомобилестроения, авиакосмической отрасли и тяжелой промышленности. Эти отрасли следует рассматривать не только как коммерческие, а как ключевые элементы оборонной цепи", - подчеркнула европолитик.

Второй шаг должен касаться изменения действующих договоров в плоскости международных отношений.

"Необходимо использовать те механизмы, которые уже существуют, и действовать креативно. Например, Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании, дополняющие НАТО, объединяют десять европейских стран для сдерживания угроз в Балтийском регионе. Эти примеры доказывают, что новые форматы сотрудничества работают. Теперь их нужно институционализировать", - убеждала президент Европейской комиссии.

И уточнила: начинать следует с ближайших партнеров - Великобритании, Норвегии, Исландии, Канады.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости возродить Альянс между Соединенными Штатами и Европой. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сильных союзников, способных защищать себя.

Александра Василенко

