Новая стратегия безопасности ЕС будет основываться на украинском опыте сдерживания - фон дер Ляйен

Новая европейская стратегия безопасности должна основываться на тех механизмах, которые уже воплотила в жизнь Украина. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Детали

По ее словам, в современную нестабильную эпоху ключевой задачей является новая европейская стратегия безопасности.

"Необходимо переосмыслить использование всего политического инструментария - торговли, финансов, стандартов, данных, критической инфраструктуры, технологических платформ и информации", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа должна быть готова активно и проактивно использовать свою силу для защиты собственных интересов.

Чтобы реализовать это, я смотрю на Украину. В Украине говорят: "Изменись или умри". Мы также должны принять этот принцип - заявила президент Европейской комиссии.

Она особо акцентировала на том, что именно Украина показала, что сила сдерживания зависит от промышленного потенциала - способности производить, масштабировать и долго поддерживать усилия. Поэтому ее опыт должен перенять и Евросоюз.

В первую очередь, по словам Урсулы фон дер Ляйен, необходимо разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Особенно это касается технологий двойного назначения - искусственного интеллекта, кибербезопасности, дронов, космоса. Их путь к рынку должен быть максимально быстрым.

"Европа - мощный центр автомобилестроения, авиакосмической отрасли и тяжелой промышленности. Эти отрасли следует рассматривать не только как коммерческие, а как ключевые элементы оборонной цепи", - подчеркнула европолитик.

Второй шаг должен касаться изменения действующих договоров в плоскости международных отношений.

"Необходимо использовать те механизмы, которые уже существуют, и действовать креативно. Например, Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании, дополняющие НАТО, объединяют десять европейских стран для сдерживания угроз в Балтийском регионе. Эти примеры доказывают, что новые форматы сотрудничества работают. Теперь их нужно институционализировать", - убеждала президент Европейской комиссии.

И уточнила: начинать следует с ближайших партнеров - Великобритании, Норвегии, Исландии, Канады.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости возродить Альянс между Соединенными Штатами и Европой. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сильных союзников, способных защищать себя.