Нова політика Пентагону дає змогу перенаправити зброю, виготовлену для України, назад до арсеналів США - CNN

Меморандум, написаний минулого місяця керівником політичного відділу Пентагону, надає Міністерству оборони можливість перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських запасів. Це кардинальний зсув, який може призвести до того, що мільярди доларів, раніше призначені для країни, яка потерпає від війни, будуть спрямовані на поповнення скорочених американських запасів, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Меморандум додає ще більше невизначеності до і без того туманної картини стану поставок американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним наступного тижня.

Навіть попри те, що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні залишається глибоке занепокоєння щодо озброєння Києва у війні з росією за рахунок американських запасів. Це особливо стосується товарів, які користуються великим попитом і залишаються дефіцитними, таких як ракети-перехоплювачі, системи ППО та артилерійські боєприпаси.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої кількості зброї до України. На той час Гегсет діяв відповідно до меморандуму Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України.

Невдовзі після того, як пауза стала публічною, Трамп скасував рішення Гегсета та пообіцяв продовжувати надавати оборонну зброю Україні перед лицем майже щоденних атак з боку росії. Трамп також оголосив про угоду з НАТО щодо надання Україні потенційно додаткової зброї на мільярди доларів, виробленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів

Про яку зброю йдеться

Меморандум Колбі, схвалений Гегсетом, класифікує американські запаси на "червону", "жовту" та "зелену" категорії. "Червона" та "жовта" категорії включають зброю, яку Пентагон оцінює як дефіцитну, і тепер вона вимагає чіткого схвалення Гегсетом перед тим, як її буде відправлено кудись ще.

Наприклад, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot належать до червоної категорії. Пакет озброєння, який був призупинений Гегсетом минулого місяця, включав десятки перехоплювачів, але Трамп наказав Гегсету продовжувати їх поставку, дізнавшись про призупинення. Мініоборони загалом виконувало цю директиву щодо відправки перехоплювачів.

Але інша зброя в пакеті також була до червоної категорії, повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Незрозуміло, чи була вона доставлена, незважаючи на постійну потребу країни в багатошаровій ППО для захисту своїх міст від щоденних російських ракетних атак та атак безпілотників.

Українські посадовці давно відкидають занепокоєння США щодо зменшення запасів. Адміністрація Байдена часто називала це причиною ненадання певних матеріалів.

Складні системи протиповітряної оборони американського виробництва, такі як система Patriot та перехоплювачі для неї, є найнагальнішою потребою Києва, оскільки росія посилила свої нічні повітряні бомбардування. У липні росія запустила рекордні 6443 безпілотники та ракети по країні, за даними Повітряних сил України.

Доповнення

США та НАТО запровадили механізм PURL для прискорення постачання критично важливого американського озброєння Україні. Ініціатива фінансується європейськими членами Альянсу та Канадою, передбачаючи регулярні пакети допомоги вартістю близько 500 мільйонів доларів кожен.