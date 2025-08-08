Новая политика Пентагона позволяет перенаправить оружие, произведенное для Украины, обратно в арсеналы США - CNN

Меморандум, написанный в прошлом месяце главой политического отдела Пентагона, предоставляет Министерству обороны возможность перенаправить определенное оружие и оборудование, предназначенные для Украины, обратно в американские запасы. Это кардинальный сдвиг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее предназначенные для страны, страдающей от войны, будут направлены на пополнение сокращенных американских запасов, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Меморандум добавляет еще больше неопределенности к и без того туманной картине состояния поставок американского оружия в Украину накануне возможной встречи президента Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным на следующей неделе.

Даже несмотря на то, что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне остается глубокое беспокойство относительно вооружения Киева в войне с россией за счет американских запасов. Это особенно касается товаров, которые пользуются большим спросом и остаются дефицитными, таких как ракеты-перехватчики, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

В прошлом месяце министр обороны Пит Хэгсет приостановил поставки большого количества оружия в Украину. В то время Хэгсет действовал в соответствии с меморандумом Пентагона, написанным заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, известным скептиком относительно вооружения Украины.

Вскоре после того, как пауза стала публичной, Трамп отменил решение Хэгсета и пообещал продолжать предоставлять оборонительное оружие Украине перед лицом почти ежедневных атак со стороны россии. Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине потенциально дополнительного оружия на миллиарды долларов, произведенного США, но оплаченного европейскими союзниками.

О каком оружии идет речь

Меморандум Колби, одобренный Хэгсетом, классифицирует американские запасы на "красную", "желтую" и "зеленую" категории. "Красная" и "желтая" категории включают оружие, которое Пентагон оценивает как дефицитное, и теперь оно требует четкого одобрения Хэгсетом перед тем, как оно будет отправлено куда-либо еще.

Например, ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot относятся к красной категории. Пакет вооружения, который был приостановлен Хэгсетом в прошлом месяце, включал десятки перехватчиков, но Трамп приказал Хэгсету продолжать их поставку, узнав о приостановке. Минобороны в целом выполняло эту директиву относительно отправки перехватчиков.

Но другое оружие в пакете также было в красной категории, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Непонятно, было ли оно доставлено, несмотря на постоянную потребность страны в многослойной ПВО для защиты своих городов от ежедневных российских ракетных атак и атак беспилотников.

Украинские чиновники давно отвергают обеспокоенность США относительно уменьшения запасов. Администрация Байдена часто называла это причиной непредоставления определенных материалов.

Сложные системы противовоздушной обороны американского производства, такие как система Patriot и перехватчики для нее, являются самой насущной потребностью Киева, поскольку россия усилила свои ночные воздушные бомбардировки. В июле россия запустила рекордные 6443 беспилотника и ракеты по стране, по данным Воздушных сил Украины.

США и НАТО ввели механизм PURL для ускорения поставок критически важного американского вооружения Украине. Инициатива финансируется европейскими членами Альянса и Канадой, предусматривая регулярные пакеты помощи стоимостью около 500 миллионов долларов каждый.