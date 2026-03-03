Нічні атаки рф знеструмили споживачів у чотирьох областях, у низці регіонів тривають графіки - Міненерго
Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. У частині регіонів продовжують діяти графіки відключень світла.
Цієї ночі були нові атаки рф на енергетику в Україні, є знеструмлені споживачі у 4 областях. У частині регіонів продовжуються графіки відключень світла. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворожі атаки
"Цієї ночі росія вкотре завдала ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.
Як вказано, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.
Графіки
"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - зазначається у повідомленні.
У регіонах, де діють погодинні відключення, людей просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, наголосили у Міненерго.
