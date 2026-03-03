$43.230.13
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 11539 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 63604 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 65356 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 46925 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 44495 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 37910 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21219 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18817 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17759 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Публікації
Ексклюзиви
Нічні атаки рф знеструмили споживачів у чотирьох областях, у низці регіонів тривають графіки - Міненерго

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. У частині регіонів продовжують діяти графіки відключень світла.

Нічні атаки рф знеструмили споживачів у чотирьох областях, у низці регіонів тривають графіки - Міненерго

Цієї ночі були нові атаки рф на енергетику в Україні, є знеструмлені споживачі у 4 областях. У частині регіонів продовжуються графіки відключень світла. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Цієї ночі росія вкотре завдала ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.

Як вказано, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. 

Графіки

"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", - зазначається у повідомленні.

У регіонах, де діють погодинні відключення, людей просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, наголосили у Міненерго.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Україна