Ночные атаки РФ обесточили потребителей в четырех областях, в ряде регионов действуют графики - Минэнерго

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате ночных атак РФ обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. В части регионов продолжают действовать графики отключений света.

Этой ночью были новые атаки РФ на энергетику в Украине, есть обесточенные потребители в 4 областях. В части регионов продолжаются графики отключений света. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Этой ночью Россия в очередной раз нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики

"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", - отмечается в сообщении.

В регионах, где действуют почасовые отключения, людей просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, подчеркнули в Минэнерго.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль26.02.26, 20:44 • 3868 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Украина