Ночные атаки РФ обесточили потребителей в четырех областях, в ряде регионов действуют графики - Минэнерго
Киев • УНН
В результате ночных атак РФ обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. В части регионов продолжают действовать графики отключений света.
Этой ночью были новые атаки РФ на энергетику в Украине, есть обесточенные потребители в 4 областях. В части регионов продолжаются графики отключений света. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Этой ночью Россия в очередной раз нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Графики
"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности", - отмечается в сообщении.
В регионах, где действуют почасовые отключения, людей просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, подчеркнули в Минэнерго.
