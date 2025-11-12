Незаконно збували пальне для ЗСУ на 28 млн гривень: ДБР викрило злочинну схему у п'яти областях

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20743 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50647 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47186 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50506 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48332 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44301 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60228 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132049 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51129 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69928 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46081 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65184 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13668 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23518 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22602 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61845 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62058 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Незаконно збували пальне для ЗСУ на 28 млн гривень: ДБР викрило злочинну схему у п'яти областях

Київ • УНН

 • 3054 перегляди

Державне бюро розслідувань заблокувало масштабну схему незаконного збуту понад 700 тонн спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ, на суму близько 28 млн гривень. Двох військових затримано за організацію продажу пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

Незаконно збували пальне для ЗСУ на 28 млн гривень: ДБР викрило злочинну схему у п'яти областях

Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало схему незаконного збуту пального ЗСУ у п’яти областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Йдеться про масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період. Обсяги реалізованого пального перевищують 700 тонн на суму близько 28 млн гривень.

Оперативники затримали  двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.

Слідство встановило, що з травня поточного року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

Пальне збувалось приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, Йдеться про, в тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації однієї з військових частин вилучено понад 30 тонн дизельного пального. Його вже готували до продажу - також було виявлено чорнову бухгалтерію та інші документи.

Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн гривень.

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Черкащині завершили розслідування щодо колишнього голови правління приватного товариства "Блакитне паливо". Йдеться про незаконне використання державного газу на 250 млн гривень

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернівецька область
Миколаївська область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Україна