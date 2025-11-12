Незаконно збували пальне для ЗСУ на 28 млн гривень: ДБР викрило злочинну схему у п'яти областях
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань заблокувало масштабну схему незаконного збуту понад 700 тонн спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ, на суму близько 28 млн гривень. Двох військових затримано за організацію продажу пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.
Деталі
Йдеться про масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період. Обсяги реалізованого пального перевищують 700 тонн на суму близько 28 млн гривень.
Оперативники затримали двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.
Слідство встановило, що з травня поточного року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.
Пальне збувалось приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, Йдеться про, в тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.
Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації однієї з військових частин вилучено понад 30 тонн дизельного пального. Його вже готували до продажу - також було виявлено чорнову бухгалтерію та інші документи.
Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн гривень.
Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років.
