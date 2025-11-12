Незаконно сбывали горючее для ВСУ на 28 млн гривен: ГБР разоблачило преступную схему в пяти областях
Киев • УНН
Государственное бюро расследований заблокировало масштабную схему незаконного сбыта более 700 тонн специального дизельного топлива, предназначенного для ВСУ, на сумму около 28 млн гривен. Двое военных задержаны за организацию продажи топлива в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.
Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало схему незаконного сбыта горючего ВСУ в пяти областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Подробности
Речь идет о масштабной схеме незаконного сбыта специального дизельного топлива, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины в зимний период. Объемы реализованного горючего превышают 700 тонн на сумму около 28 млн гривен.
Оперативники задержали двух фигурантов преступной схемы – начальника службы военной техники, вооружения и логистики батальона и солдата батальона материального обеспечения одной из воинских частей на Днепропетровщине.
Следствие установило, что с мая текущего года военные организовали незаконную продажу дизельного топлива в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.
Горючее сбывалось частным предпринимателям, преимущественно в сфере грузовых перевозок. Речь идет о, в том числе, специальном окрашенном дизтопливе, которое должно было использоваться исключительно военными подразделениями на фронте.
В ходе обысков в пункте временной дислокации одной из воинских частей изъято более 30 тонн дизельного топлива. Его уже готовили к продаже – также была обнаружена черновая бухгалтерия и другие документы.
Согласно записям, в общей сложности военные незаконно реализовали 718 тонн горючего, получив прибыль около 28 млн гривен.
Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – хищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения со злоупотреблением служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет.
Напомним
